İsrail medyası, İsrail'in İran'a saldırı başlattığını bildirdi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında ve kuzeydoğusunda gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.
İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.
Devlet televizyonu da patlama seslerinin kaynağının henüz belli olmadığını duyurdu.
Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.
Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.
İran resmi kaynaklarına göre, İsrail saldırısına yanıt olarak savaş uçaklarının kalkışı duyuruldu.
İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
'İRAN GENELKURMAY BAŞKANINI ÖLDÜRDÜK'
İsrail ordusu, İran’ın Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri’yi hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurdu.