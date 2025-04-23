İstanbul'da 6,2'lik bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Silivri açıklarında deprem oldu.

Deprem saat 12:49 sıralarında, yerin 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli depremin ardından İstanbul'da herkes sokaklara döküldü.

"SAHA TARAMALARI BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.