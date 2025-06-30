Çorum Futbol Kulübü’nün 2025-2026 futbol sezonunda giyeceği formaları video ile tanıttı.

Yeni sezon için 4 ayrı renk ve desende forma belirlendi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz Çorum'uz, Çorum biz. 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yolunda terimizin son damlasına kadar savaşacağımız yeni sezon formalarımız şimdi sizlerle buluşuyor.

Tarihine, toprağına, insanına sevdalı bu şehrin renklerini gururla taşıyoruz. Yeni formalarımız, Çorum Store mağazamızda ve www.corumstore.com adresinde satışta" ifadelerine yer verildi.