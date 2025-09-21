Antik yaşam kültürü dergisi Düşünbil dergisinin sosyal medya hesabından paylaştığı AK Parti gittikten sonra yapılacaklar listesi ortalığı karıştırdı.

Türbanın yasaklanacağı, tüm imam hatiplerin kapatılacağı, sokakta dini simgenin takılamayacağı belirtilen paylaşımlar arasında okullarda Roma tarihi okutulacağı da yer alıyor.

28 Şubat dönemine özlem içeren önerilerin altına, Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Başkanı ve Danıştay Eski Başkanvekili Tansel Çölaşan'ın "İtopya .. gerçekleşmesini dilerim tüm kalbimle .." yazması dikkat çekti.

27 mayıs darbesine devrim demişti

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan'ın 2008 yılında yaptığı bir açıklamada Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı hakkında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıkmıştı: "Bunlar idam edildiğinde toplumsal bir coşku vardı. 27 Mayıs'ı burada ihtilal olarak görmek hata olur. 1960 ihtilali aslında bir devrimdir"

İşte o öneriler