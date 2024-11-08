Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva İlkokul Spor Dalı Eğitimi kapsamında ziyaretlerini İstiklal İlkokulu ile sürdürdü.

Beraberinde Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Tertip Komitesi üyeleri ile İstiklal İlkokulunu ziyaret eden Ayşe Şenyuva Okul Müdürü idarecileri ve öğretmenleri ile görüştü.

Okulda İlkokul Spor Dalı Eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Şenyuva daha sonra çalışma yapan çocukları ziyaret etti ve onlarla sohbet ederek çalışmalar ve talepleri hakkında bilgiler aldı.