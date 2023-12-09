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Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Çöken duvarın altında kalan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydan gelirken sitede yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te kent genelinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle dönerken Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde yağışın yüküne dayanamayan 11 katlı Melisa Apartmanının istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası çöken duvarın altında kalan 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çökmenin meydana geldiği alan güvenlik şeridi ile kontrol altına alındı.



"İstinat duvarı çöktü ve 3 arabamız hasar gördü"

Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, “Gece yağan yağmurda Melisa Apartmanının istinat duvarı çöktü ve 3 araç hasar gördü. Çok şükür cana gelmedi, mala geldi. Gördüğünüz gibi vatandaşın arabası altında pert olmuş. Yapacak bir şey yok. Karşı tarafta arkadaşın mağduriyetini gidereceğini söyledi. Müteahhitten istinat duvarının yeniden kademeli yapılmasını talep edeceğiz. Arabalarda toplamda 800 bin TL gibi bir zarar var" dedi.



“Deprem gibi bir ses geldi”

Yaşanan yağış sonrası çöken istinat duvarının altında kalan aracın sahibi Mustafa Maaşoğlu, “Ben gece işten geldim ve 10 dakika sonra deprem gibi bir ses geldi. Deprem bölgesi olduğu için bir korktum. Çocuklara belli etmemek için dışarıya çıktığımda istinat duvarının arabamın üzerine yıkıldığını gördüm. Komşularımla beraber hep beraber aşağı indiğimizde baktığımızda yapacak bir şey yoktu zaten. Arabam pert oldu, komple dümdüz yani bunun haricinde 2 tane daha komşumun arabası bu şekilde hasar gördü. Daha önce de ilgili makamlara yıkılma riski var diye bildirilmişti. Fakat hiçbir işlem yapılmadı ve sonuç bu oldu” diye konuştu.