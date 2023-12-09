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Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde okuyan üniversiteli genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Alper Kaan Er, İstanbul'da girdiği bir havuzda epilepsi nöbeti geçirirken boğuldu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, talihsiz gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

BEYAZ ÖNLÜK GİYECEKTİ, KEFEN GİYDİ

Doktor olma hayali yarım kalan gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, talihsiz gencin cenazesi yarın Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kalaycılı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE'DEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Bu arada Hitit Üniversitesi de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için bir taziye mesajı paylaştı.

Üniversite'den yapılan açıklamada; "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisi Alper Kaan Er'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." denildi