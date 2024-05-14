Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından seçimler başladı.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

37 turun sonunda Yargıtay Başkanı belli oldu

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

Yeni Yargıtay Başkanı olarak, 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.

Ömer Kerkez kimdir

Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi.

Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getiren Kerkez, 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapan Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ömer Kerkez, 14 Mayıs 2024 Salı günü yani bugün gerçekleştirilen 37. tur oylamada da 193 oyla Yargıtay Başkanı seçildi.