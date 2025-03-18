Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer çok iyi başladıkları ve 2-0 öne geçtikleri Sinopspor maçında ikinci yarıda yedikleri baskıya karşılık veremeyince son dakikalarda yedikleri gollerle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Eğer maçla ilgili yaptığı değerlendirmede ‘Mutlak galibiyet için çıktığımız Sinopspor maçına çok iyi başladık ve bunun karşılığında da erken bulduğumuz güzel bir golle öne geçtik. Bu dakikadan sonra oyun kontrolünü ve tempoyu düşürmeden rakip kalede etkili oyunumuzu devam ettirdik ve kazandığımız penaltı golü ile 2-0 öne geçtik. İlk yarının kalan dakikalarında farkı artıracak net pozisyonlar bulduk maçı bitirecek bu pozisyonları değerlendiremedik.

İkinci yarıda kontrollü oyunu tercih edip ikinci bölgede rakibimize alan bırakmadan kontrataklarla gol bulup maçı bitirme düşüncemiz son bölümüne kadar tuttu. Haftalardır kazanamamanın verdiği psikolojisi ve takımın galibiyeti koruma iç güdüsü rakibin üzerimize gelmesini sağladı.

Bu dakikada kalemizde gördüğümüz gollerle maçı berabere bitirdik. Son dakikalarda kaybettiğimiz puanlara üzülsekte, lig devam ediyor olması ve puan olarak devam etmemiz bi nebzede olsun bizleri ayakta tutuyor. Artık bu maçı unutup haftaya oynayacağımız Çilimli Belediyespor maçına hazırlanacağız. Bu maçta da bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor futbolcularıma verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum’ dedi.