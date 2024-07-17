Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan kavgada Eyüp İshakoğlu hayatını kaybetti. Tavuk çiftliği sahibi İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ise her yerde aranıyor.

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan kavgada Eyüp İshakoğlu hayatını kBattalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz'a ait olan tavuk çiftliği Eyüp İshakoğlu'na kiralandı. Bir süre burayı işleten İshakoğlu ile çiftlik sahibi Yılmaz arasında alacak-verecek tartışması çıktı.aybetti. Tavuk çiftliği sahibi İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ise her yerde aranıyor.

OLAY YERİNDEN KAÇTI, POLİS HER YERDE ARIYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.