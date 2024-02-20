İYİ Parti Belediye Meclis üyeliği listesi belli oldu. Listenin başında MHP'den aday adayı olan Selahaddin Ezer yer aldı.
İYİ Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Çorum Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi aday listesi belli oldu.
İYİ Parti Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Aday Listesi, Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Kontenjan ve adayların listesi şu şekilde:
KONTENJAN:
1- Bekir Özsaçmacı
2-Menekşe Fakı
3- İslam Çağrı Çağlayan
4-Hakkı Şenel
BELEDİYE MECLİSİ:
1-Selahattin Ezer, 2-Hakan Kaynar, 3-Daver Eker, 4- Av. Süleyman Arda Afat, 5-Meral Özeşer, 6-Ali Seçil, 7-Ömer Baykan Emniyet, 8-Ömer Köşkerler, 9-Özden Atak, 10-Onur Zelveci, 11-İbrahim Kuzan, 12-Hülya Erikli, 13-Hasan Esen, 14-Metin Yenihan, 15-Mehmet Ertekin, 16-Murat Tırhış, 17-İsmail Akyol, 18-İlhan Taşkın
İL GENEL MECLİSİ
1-Ali Rıza Ceyhaner, 2-Ali Balakcı, 3-Lütfi Kaynak, 4-Selahattin Denizer