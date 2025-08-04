Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Kocagöz isimli kuş koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, devriye gezen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karaadilli Jandarma Karakolu ekipleri arazide bir kuşun uçamadığını ve yaralı halde olduğunu farkı etti.

Ardından kuşu koruma altına alan ekipler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yaralı kuşun Kocagöz cinsi kuş olduğunu tespit etti.

Kuş ardından tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) gönderildi.