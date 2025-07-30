Analig Judo yarı final grubunda takım halinde üçüncü olan Çorum erkek takımı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

28-29 Temmuz tarihlerinde Amasya’da yapılan Analig judo yarı final müsabakalarında Çorum takımında idareci Hakan Taştan ve antrenörler Hakan Taştan ve antrenörler Hasan Taştan ve Merve Kondakcı yönetiminde çıktığı yarı final grubunda 50 kiloda Umut Kabak birinci olarak altın madalya kazandı.

38 kiloda Hasan Hüseyin Akpınar, 66 kiloda Talip Emir Kahya finalde kaybederek ikinci oldular ve gümüş madalya kazandılar. 46 kiloda Muhammed Safa Özkabakcı, 60 kiloda Abdullah Yurttaş ve 73 kiloda İlhan Yılmaz bronz madalya kazanırken 42 kiloda İhsan Emin Sırımsı ve +73 kiloda MiraçYıldırım beşinci olarak puan kazandırdılar.

Takım sıralamasında Samsun birinci olurken Ordu ikinci Çorum üçüncü Trabzon ise dördüncü oldu.

Analig Türkiye finalleri 16-19 Ağustos tarihleri arasında Aydın’da yapılacak ve Çorum takımıda bu zorlu müsabakalarda madalyamücadelesi verecek.