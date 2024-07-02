Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde revizyona gidilerek Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeni bakanlar atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine 2 yeni bakan atandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atanan yeni bakanlar...

Sağlık Bakanı: Kemal Memişoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum