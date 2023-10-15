Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirilen ruhsatsız tabancaların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak arama yapan ekipler, 14 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca fişeği ve 8 sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.