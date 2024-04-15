Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın taraftarların isteğini geri çevirmedi ve Altay-Çorum FK maçını Kadeş Meydanında dev ekrandan yayınladı.
Aşgın taraftarlarla birlikte maçı izledi.
Taraftarların sosyal medyadan Altay-Çorum FK maçının Kadeş meydanındaki dev ekrandan yayınlanması talebine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın soğuk havaya rağmen alana gelen taraftarlarla birlikte maçı izledi.
90 dakika boyunca süren heyecan uzatma dakikalarında gelen üçüncü golle yerine büyük bir sevince bıraktı.
Başkan Aşgın taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyeti birlikte sevinerek kutladılar.
Editör: Harun Akkaya