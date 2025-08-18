İSTANBUL Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33), yürüdüğü esnada satırlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğazı kesildi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazı satırla kesilen kadın hayatını kaybetti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Katil zanlısı eşi çıktı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri şüpheliler Umit S. (33) ve Urinboy B'yi (25) yakaladı.
Umit S.'nin, satırla boğazı kesilen kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.