Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale (Delice) Çorum-Samsun YHT’nın 2028 yılı sonunda hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı bakanlığımızda ağırladık.

14 Haziran’da temelini attığımız ve 2028 sonunda hizmete alacağımız Ankara-Kırıkkale (Delice) Çorum-Samsun YHT hattımız ile şehrimizin yıldızı daha da parlayacak.

Çorum-Ankara arasını 1 saat 15” ifadelerine yer verdi.