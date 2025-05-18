Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

6 Şubat 2023'te 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki sarsıntıyla yerle bir olan Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.05'de merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Göksun ilçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.