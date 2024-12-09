Artvin​'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu​'nun kapanmasına neden olan bir heyelan​ meydana gelmişti. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında bir otomobilin kaldığı tespit edildi.

Otomobilin bulunabilmesi için Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar kullanıldı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

ISPARTA'DAN ACI HABER: ŞEHİTLERİMİZ VAR

Öte yandan Isparta'da bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düşmüştü. İki helikopterin karıştığı kazada 6 personelin şehit olduğu bildirildi.