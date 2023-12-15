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Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, "Markaların Nutri-Food Yolculuğu" konseptli konferanslar dizisi başlattı.

İlk konferans ise “Topraktan Fincana Kahve” konusunda gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa ilgi yüksek oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını Çorum Arabica Coffe House Yöneticisi Zeynep Çenesiz Yarımca ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar gerçekleştirdi.

Zeynep Çenesiz Yarımca, konuşmasında firma hakkında bilgiler verdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar ise Aralık 2021 yılından itibaren özverili çalışmalar ile etkinliklerini gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugün de siz değerli katılımcıların huzurunda kulübümüzün yeni konsepti olan “Markaların Nutri-Food Yolcuğu”nun ilkini Arabica Coffe House firmasıyla gerçekleştiriyoruz. Her ay bir firmayı üniversitede ağırlayacağız. Kulüp üyelerini, akademisyenleri ve öğrencileri firmalarla buluşturmayı hedefliyoruz. Aralık 2021 tarihinden itibaren hem üniversitemizde hem Çorum’da gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikler ve çalışmalar ile tanınan bir kulübüz” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan eğitmenler Ufuk Çat ve Ali Kaan Tuzsuz, kahvenin tarihsel yolculuğundan bahsederken üretim aşamaları hakkında da bilgiler verdiler.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş’in, Ufuk Çat ve Ali Kaan Tuzsuz’a teşekkür belgesi vermesinin ardından program sona erdi.