Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çorum genelinde kaldırım ve yol üzeri işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cemilbey Caddesi üzerinde kaldırım ve yollarda bulunan işgallerle ilgili çalışma yaptı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ın da katıldığı işgal denetiminde yollarda araçların park etmesine engel olan materyallerin yanı sıra kaldırım üzerine konulan reklam tabelaları ve kasalar da ekipler tarafından işyeri sahiplerine yapılan uyarılarla toplatıldı.

Daha önceden yapılan uyarılara uymayan esnafın yol üzerine ve kaldırıma koyduğu reklam materyalleri zabıta ekipleri tarafından araca yüklenerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan ekiplerin Çorum genelinde işgallere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti