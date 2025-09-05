Çorum’da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaleli Vakfı’nda düzenlenen özel program, yoğun katılımla gerçekleşti.

Hz. Muhammed’in dünyayı teşrifinin hicrî 1500. yıl dönümü vesilesiyle yapılan etkinlik, Muammer Özcan’ın aşr-ı şerif tilavetiyle başladı. Ardından Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürü, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi emekli öğretim görevlisi İsmail Tuncel, “Hz. Muhammed’in Evrensel Mesajları ve Aile Kavramı” konulu bir konferans verdi.

Konferansında Hz. Muhammed’in hayatından örnekler aktaran Tuncel, Hz. Muhammed’in merhamet, adalet, sevgi ve hoşgörüyü kişiliğinde topladığını belirterek şunları söyledi:

“Sevgili Peygamberimiz, insanlara daima doğruluğu, iyiliği ve yardımlaşmayı öğütlemiştir. Onun aile hayatı da bizlere örnektir. Hanımlarına karşı nazik bir eş, çocuklarına karşı şefkatli bir baba olmuştur. Dünya ve ahirette huzur bulmak isteyen her Müslüman, hayatının her alanında Allah’ın Elçisi’ni örnek almak mecburiyetindedir.”

Etkinlikte ayrıca Çorum’un seçkin din görevlileri ve musiki üstatları tarafından Kur’an tilavetleri, ilahiler, naatlar ve kasideler icra edildi. Programın sonunda Emekli Din Görevlisi Ömer Kazancı tarafından yapılan dua ile Hz. Peygamber’in mübarek ruhuna, vakfa hizmet edenler ve ahirete irtihal edenlerin ruhlarına Yasin-i Şerif ve sureler armağan edildi.