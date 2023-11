Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe ve kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada eğitim camiasının sorunları ve Çorum’da eğitim öğretimde yaşanan sıkıntılara değindi.

Devlet politikası olması gereken eğitim sisteminin yapboz tahtasına döndüğünü belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Yarattığınız eğitim sisteminden ve belirsizlikten öğrenciler, öğretmenler ve veliler kaygılı, umarım siz de kaygılısınızdır. Halkımız nasıl kaygılı olmasın ki bir gece sınav sistemini kökten değiştiriyor, tek adamın aklına düşüyor gece yarısı okulları tatil ediyorsunuz. 9'uncu Millî Eğitim Bakanı olarak siz de kaygılısınız ki sistemi yeniden değiştirmek istiyorsunuz. Eğitim sistemimiz çok uzun yıllardır sistematik bir biçimde tarumar edildi. Siz kendi içinizde eğitim sistemimizle oynarken çocuklarımızın geleceğiyle oynadınız aslında Sayın Bakan. Depremde dayanıksız olduğu gerekçesiyle okullarımızı yıkıyorsunuz, haklısınız fakat yerine yenisini yapmayıp çocuklarımızı ikili eğitime muhtaç ediyorsunuz. Okul yapıyorsunuz ne acıdır ne yazıktır ki Atatürk büstü yok, spor salonu yok, laboratuvarı yok, engelli rampaları yok, kütüphanesi yok, resim atölyesi yok, müzik atölyesi yok, köylerde bazı ilçelerde internet yok. Okul yapıyorsunuz bütçe vermiyorsunuz; hademesi yok, temizlikçisi yok, temizlik malzemesi yok. Üniversite yapıyorsunuz, öğretmen mezunu ediyorsunuz atama yok. Sözün özü, yapboza dönen eğitim sistemimizde olması gerekenler yok, sorun çok” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığının, bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydeden Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Her yıl, öğretmenler gününde öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmelidir. Deprem bölgesinde tayin talebi olan öğretmenlerin talepleri acilen yerine getirilmelidir. Öğretmenlerin eş durumu ve mazeret tayinleri yapılmalıdır. Cumhuriyetin 100'üncü yılında en az 100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulamalarına son verilerek ücretli öğretmenlerin ataması gerçekleştirilmelidir. Her okula, güvenlik görevlisi, rehber öğretmen, hizmetli, teknoloji öğretmeni, sağlık görevlisi ve memur ataması yapılmalıdır. Köy okulları derhâl açılmalı, taşımalı eğitime son verilmelidir. Bu maddeyi çok önemsiyoruz; tüm eğitim kademelerinde öğrencilere ücretsiz beslenme hakkı sağlanmalıdır. Sınav merkezli eğitim sistemine son vermelisiniz” şeklinde belirtti.

Konuşmasında Çorum’un eğitim sorunlarına değinen Milletvekili Tahtasız, “Çorum ilimizin bazı talepleri var: Ortaköy ilçemiz Aşdağul beldesinde 86-87 eğitim öğretim yılında hizmete açılan, yirmi üç yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Şehit Doğan Mutlu Yatılı Bölge Okulu 2009 yılında kapatıldı. On dört yıldır kaderine terk edilen yatılı bölge okulu bir dönem civarındaki köyler tarafından ahır olarak kullanıldı, şu anda da hırsızların uğrak yeri hâline geldi. Okulun kapıları, pencereleri, kalorifer petekleri, elektrik kabloları ve işe yarayan tüm eşyaları hırsızlar tarafından çalındı. Bir okula dahi sahip çıkamıyorsunuz Sayın Bakan. Şehidimizin ismi verilen okulun düşürüldüğü durum, şehidimiz Doğan Mutlu'nun ismine ve hatırasına saygısızlıktır. Bu durum bizim vicdanımızı yaralamaktadır. Yine, Laçin ilçemizin Narlı beldesindeki yatılı bölge öğretim okulu da kapatıldı. AKP iktidarı, 2012 yılında "Buraların açık ceza infaz kurumu olması için çalışma başlattık, müjde." dedi ama on yıl geçti hiçbir hareket yok. Çürümeye terk edilen bu okullarımızın ya yeniden eğitim yuvasına dönüştürülmesi ya da söz verildiği gibi açık cezaevi yahut huzurevi olarak hizmete açılmasını talep ediyoruz. Çorum'da Atatürk büstü olmayan okullarımız olduğunu biliyor musunuz? Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ancak ben gündeme getirdikten sonra bu ayıbı temizlemek için çalıştı. Şu anda da bitirmek üzereler, bundan dolayı da Millî Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Birçok ilçemizde, yıkılan okullar nedeniyle ikili öğretim var, ikili öğretimde de öğrenci ve öğretmenlerin erken gelip geç çıkması gibi sıkıntılar var. Teneffüsler ve öğle araları kısa tutuluyor. Yıkılan okulların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Kargı ilçemizde Cumhuriyet Yatılı Bölge İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu aynı binada eğitim görüyor. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun binası yıkıldı ancak yerine yenisi yapılmadı. Kargı ilçemizdeki öğretmenevi kapatıldı, Kargı halkı öğretmenevini yeniden istiyor. İskilip Azmimilli Okulunun ortaokul kısmı yıkıldı, henüz yerine yapılacak okul için bir çalışma yok; ikili eğitim yapılıyor. İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu yapıldı, yapımına yeniden başlandı, kız imam-hatip lisesi orada eğitim görüyor. İskilip Akşemseddin Lisesi yıkıldı, öğrencilerin bir kısmı ek binada, bir kısmı da Sultan Hatun Lisesinde eğitim-öğretim görüyor; Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de aynı durumda. Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü için 600 dönüm arazi 2017 yılında tahsis edildi ama yapılmadı, bu nedenle tıp fakültesi öğrencileri liseden bozma bir okulda, kütüphanesi dahi olmayan, imkânları kısıtlı binada eğitim-öğretim görüyorlar. Sayın Bakanım, iş insanlarımızın sizden talepleri var: CNC torna meslek yüksekokulu, makine ve malzeme yüksekokulu, ütücülük meslek yüksekokulu, ev işleri meslek yüksekokulu, evde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, mücevher taş kesme meslek yüksekokulu, bahçe bakım meslek yüksekokulu, seracılık meslek yüksekokulu, tezgâhtarlık meslek yüksekokulu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği meslek yüksekokulu, ev ve ofis temizliği meslek yüksekokulu, apartman yöneticiliği meslek yüksekokulu talepleri var. Kısacası mesleki eğitim veren, sanayiye ve iş hayatına kalifiye eleman yetiştiren meslek yüksekokullarının sayısının artırılmasını talep ediyoruz”ifadelerini kullandı.