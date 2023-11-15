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Çorum Belediyesi tarafından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ve satın alınan 27 araç tören düzenlendi.

Bünyesine 1 TOGG, 5 otobüs, 1 körüklü otobüs 2 süpürme aracı, 2 sıkıştırma çöp aracı, 1 yer altı konteyner alma aracı, 3 pikap, 1 minibüs, 2 cenaze taşıma aracı, 1 kombine kanal aracı, 1 mobil hizmet aracı, 1 mobil ikram karavanı, 1 mini yükleyici araç, 1 mini golf aracı, 1 ATV ve motosiklet olmak üzere 27 araç daha kazandıran Çorum Belediyesi Hürriyet Meydanı’nda araç tanıtım töreni düzenledi.

Tören Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP yöneticisi Lütfi Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,

“Kiralık araç sistemini yüzde 50 düşürdük. Araçları yavaş yavaş kendimiz alalım istedik. 4 yılda binek, temizlik, iş makinesi araçları olmak üzere 147 yeni araç almışız. Araç filomuz toplamda 370'e ulaştı. Toplu ulaşımı kamulaştıran ilk belediyelerdeniz. Bu araçlar TOGG, 5 otobüs, körüklü otobüs, 2 süpürme aracı, 2 sıkıştırma çöp aracı, yer altı konteyner alma aracı, 3 pikap, minibüs, 2 cenaze taşıma aracı, kombine kanal aracı, mobil hizmet aracı, mobil ikram karavanı, mini yükleyici araç, mini golf aracı, ATV ve 3 motosiklet. Böylece görev süremiz boyunca 147 aracı Belediyemize ve şehrimize kazandırmış olduk.” dedi

Konuşmalarının ardından araçların anahtar teslimi yapıldı. Aralarında cenaze araçlarının da bulunduğu 27 araç şehir turu attı.