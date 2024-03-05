Ahlatcı Çorum FK-Bandırmaspor maçında ilginç kamera kazası yaşandı.

Maçın ilk yarısında Çorum FK atağında Nalepa ceza sahası son çizgisinde topa müdahele etmek isterken Bandırmaspor’lu Taha Batuhan topa dokundurmak istemedi.

Bu itiş anında Taha Batuhan oyun alanı dışına çıkarak hemen kenarda bulunan kameraya çarparak yere düştü.

Kamera devrildi hemen önce sporcuya sağlık ekibi tarafınan ilk müdahele yapıldı.

Ardından da kamera teknik ekip ve basın mensuplarının yardımları ile düzeltildi.

Oyun kısa süreli bu duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.