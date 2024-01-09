Ahlatcı Çorum FK devre arası kampını sürdürdüğü Antalya’da son üç antrenmanı yapacak.

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2 Ocak’tan bu yana Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takım dünü izinli olarak geçirdi.

Dün Antalya’da dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı takım bugün sabah ve akşam yapacakları iki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ahlatcı Çorum FK devre arası kampında son çalışmayı yarın sabah yapacak.

Sabah yapacağı bu çalışmanın ardından öğlen yemeğini yedikten sonra otelden ayrılacak Ahlatcı Çorum FK saat 15.30 uçağı ile Antalya’dan Ankara’ya uçacak ve ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.

Kırmızı siyahlı takım pazar günü sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını perşembe gününden itibaren kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.