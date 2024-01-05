İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK dünü tek antrenman ile geçirdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta önceki gün sabah ve akşam kondisyona dayalı çift antrenmanın ardından futbolcuların aşırı yorgunluğu nedeni ile dün sabah yapılması gereken antrenmanı iptal etti.

Kırmızı Siyahlı takım saat 15’de Titanic Otel sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Kaleci Ali Türkan takımla çalışma yaparken Sadık Arda ise sahada yüklemeye tempolu koşular ile devam etti ve bugün takıma katılması bekleniyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma ısırma haraketlerinin ardından kondisyona dayalı özel bir program dahilinde yapılan hareketlerin ardından son bölümde yarı sahada oyun formatında taktik çalışma yaptılar.

Gözden kaçırmayın Antalya’da çifte mesai başladı

Kırmızı Siyahlı takım ligin ikinci yarı hazırlıklarını bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Öte yandan Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kampta.

Başkan Yalçın bir yandan takım çalışmalarını yerinde izlerten diğer yandan ise eksik mevkiler için uygun şartlarda futbolcu bulması halinde transfer çalışması yapıyor.