Sezon başında Ahlatcı Çorum FK’nın kiralık olarak Ankaraspor’a verdiği Serkan Yavuz ikinci yarıda Iğdırspor formasını giyecek.

İki sezon Ahlatcı Çorum FK formasını giyen Serkan Yavuz bu sezon başında ilk iki hafta kırmızı siyahlı takımda oynadıktan sonra kiralık olarak Ankaraspor’a kiralık olarak verilmişti.

Ligin ilk yarısında Ankaraspor’da 14 maçta forma giyen Alagöz Iğdırspor’dan gelen teklif üzerine Ankaraspor kampından ayrılarak Iğdırspor kampına katıldı.

Ahlatcı Çorum FK’nın kiralık olarak Ankaraspor’a verdiği Serkan Yavuz’un Iğdırspor’a nasıl verileceği resmi imzada belli olacak.