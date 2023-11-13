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Çorum Belediyesi’ne ait Kamyon ve Tır Garajı’nın kiralama ihalesi yapılacak.

Mülkiyeti belediyeye ait olan Kamyon ve Tır Otoparkı ile içindeki Sosyal Tesisleri’nde bulunan 230 adet kamyon kapasiteli garaj ile birlikte, 19 adet nakliye ofisi, 1 adet market ile lokanta, kahvehane, berber, duş- wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı, açık teklif artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Yıllık muhammen bedeli 650 bin TL+KDV olan Kamyon ve Tır Garajı'nın İhalesi 14 Kasım 2023 Salı günü saat 15.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.