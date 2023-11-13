U 18 Final Grubu ilk haftanın ikinci maçında Gençlerbirliği ile HE Kültürspor arasındaki maç yarıda kaldı.
Maçın 7. dakikasında Fatih’in attığı golle Gençlerbirliği takımı 1-0 öne geçti.
Maçın 22. dakikasında hakemin verdiği bir faul kararı sonrasında HE Kültürspor antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu maçın hakemime aşırı tepkileri üzerine önce sarı kartı andından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu kartın ardından saha içine giren Bıyıkoğlu hakeme teknik adam kartını takmak isterken yaşanan arbede sırasında maçın hakemi Abdullah Enes Gökgüney maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.
Maçla ilgili kararı İl Tertip Kurulu verecek.