Çorum'da 31 yaşındaki şahıs arkadaşları tarafından park halindeki kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Hacı Kerim Caddesi İçeri Dere Bağları mevkiindeki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturan 31 yaşındaki H.K., daha sonra park halindeki kamyonetinde kaldı. Sabah saatlerinde aracın yanına gelen arkadaşları H.K.’yi aracında hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından araçta ve sokakta yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kesim ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.