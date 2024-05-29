Fatih geçtiğimiz pazar akşamı yaşanan olayda; D.U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’yla tartışmış, ardından Zahra Nojioua’nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü.

Cinayetin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

EŞİYLE TANIŞTIRANI DA ÖLDÜRDÜ

D.U. aynı akşam eşi ile kendisini tanıştıran Zahir Benferchiche'yi çalıştığı camide bıçakladı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Zahir Benferchiche hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İşlenen cinayetle ilgili konuşan görgü tanığı Burhan Aydemir, “Ölen kişinin Cezayir uyruklu olduğunu biliyoruz. Kendisi temizlik işçisi olarak caminin tuvaletlerine bakıyordu. Kendisini 3 yıldır tanıyorum. Pazar akşamı bıçaklanmış, bize de dün vefat ettiği bilgisi verildi" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.