Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada aralarında Çorum’un da bulunduğu 4 İl için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, 30.05.2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Amasya çevreleri ile Tokat'ın merkez ve batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.