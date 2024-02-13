U 14 Liginde ikincilik kupasını Vefa Gençlikspor kazandı.

Son maçında Osmancık Kandiberspor takımı ile karşılayan Vefa Gençlikspor rakibi önünde özellikle ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 6-1 kazanarak final grubunu 9 puanla tamamladı ve ikincilik kupasının sahibi oldu.

Vefaspor’da Mustafa Eren attığı dört golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonuçla Osmancık Kandiberspor kuruluşunun ilk yılında final grubunda mücadele etme başarısı gösterdi ve 4 puanla dördüncü sırada sezonu tamamladı.