Konya'da bir sitede çalışan Gültekin Y., aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle site sahibini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şüpheli Gültekin Y., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

OTOPARKTA KANLI PUSU

Sitede görevli olarak çalışan Gültekin Y. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek vurdu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Vehbi Emre Alıcıoğlugil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Vehbi Emre Alıcıoğlugil’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı Gültekin Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.