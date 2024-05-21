Ahlatcı Çorum FK’da devre arasında futbolu bırakan kaptana doğum günü sürprizi.

Uzun yıllar üst liglerde forma giydikten sonra memleketinin takımı Çorum FK’ya transfer olan ve kırmızı siyahlı takımda kaptan olan ardından kulüp hisselerini alan Murat Yıldırım takımın başında 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon ortasında futbolu bırakma kararı alan Murat Yıldırım dün akşam oynanan Bodrum FK maçı için geldiği Çorum’da dostları tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması ile neşelendi.

Kaptan Murat Yıldırım bu sürpriz nedeni ile dostlarına teşekkür etti.