Karatede güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Karate’de Çorum Belediyespor’un üç milli sporcusu Moldova’da bir altın bir gümüş birde bronz madalya kazandılar.

Moldova’nrın başkenti Kişinev’de düzenlenen Uluslararası Chiinau Open Karate turnuvasında milli takımda mücadele eden Çorum Belediyespor kulübü sporcularından Umut Kaan Kaynak gençler 76 kiloda tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Gençler 68 kiloda milli takımda mücadele eden Hamza Alpman ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Ümitler 52 kiloda mücadele eden Yağız Gözübüyük ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Milli takıma üç sporcu gönderen Çorum Belediyespor’un üç sporcusununda kürsüye çıkması gurur verdi.

Karate branşına yapılan alt yapı çalışmaları sonunda gelen ulusal ve uluslarakası başarılar Çorum Karatesinin geleceği adına son derece umut verici.