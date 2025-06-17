Gençler Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında Buğlem Kabasakal üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

12-15 Haziran tarihleri arasında Kahramankazan Bocce Tesislerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında 200 sporcu mücadele etti.

Çorum’dan Buğlem Kabasakal Bocce Volo Kombine Oyununda grup maçlarında Mersin’den Behiya azra Kunt’a 12-11 yendi, Ankara’dan Eylül Cömertoğlu’n 8-7 yenildi.

Baraj maçında ilk olarak Bingöl’den Dicle Budak’ı 7-2 grup maçında yenildiği Eylül Cömertoğlu’nu bu kez 2-1 yenerek final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Yarı final maçında Ankara’da Elifsu Cevher ile karşılaşan Buğlem Kabasakal rakibine 12-9 yenildi.

Diğer yarı final maçında ise Eylül Cömertoğlu Siirt’ten Asya Viyan Elinç’i aynı skorla yenerek finale yükselen diğer sporcu oldu.

Buğlem Kabasakal’ın İki kez karşılaştığı Eylül Cömertoğlu final maçında da Ankara’dan Elifsu Cevher’i yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Buğlem Kabasakal ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.