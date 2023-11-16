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Çorum Belediyespor’un Karate’de milli gururları Yağlı Kardeşler Balkan Şampiyonasında mücadele edecekler. Karate branşında son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen başarılar ile milli takıma sporcu göndermeyi başardık.

Antrenör Samet Türe gözetiminde başlayan çalışmalar sonucunda Çorum Belediyespor’un iki sporcusu Efe Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı 17-19 Kasım tarihlerinde Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da yapılacak olan Balkan Ümit, Genç ve U 21 Karate Şampiyonasında milli takım 56 erkek 62 bayan toplam 118 sporcu ile mücadele edecek. Şampiyonada 13 ülkeden 1007 sporcu madalya için mücadele edecek.

Çorum Belediyespor Karatecileri Efe Yağlı Kayra ve Kerem Tuğra Yağlı ilk kez katılacakları Balkan Şampiyonasında kürsüye çıkmak için mücadele edecekler.