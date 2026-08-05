Çorum'un Kargı ilçesinde Kargı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplarda vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde iş yerlerinin genel hijyen durumu, ürünlerin muhafaza koşulları, personel hijyeni, çalışma alanlarının temizliği ve iş yeri düzeni titizlikle incelendi. Ayrıca satışa sunulan etlerin resmi veteriner kontrol mührü taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek gıda güvenliği açısından gerekli incelemeler yapıldı.
Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Halk sağlığını korumak adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerimiz ilçe genelindeki denetimlerine kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
Kargı Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerini belirli periyotlarla sürdürmeye devam edecek.