Çorum Tarım ve İl Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim ve sağlık teknikeri hayvan aşılama çalışması yaparken saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan veteriner hekim ve sağlık teknikeri saldırganlardan şikayetçi olurken, Tarım İl Müdürlüğü de olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kamu görevi yürüten meslektaşlarımıza yönelen bu menfur ve kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık personelimiz; hayvan sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının güvence altına alınması ve en önemlisi halk sağlığının muhafaza edilmesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Toplum sağlığı ve tarımsal üretim için gece gündüz demeden sahada olan kahramanlarımıza yönelik her türlü şiddet, doğrudan topluma ve kamu düzenine yapılmış bir saldırıdır. Görevleri başındayken menfur bir saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her zaman yanlarında olduğumuzu yineliyoruz. Yaşanan bu şiddet olayının sorumluları hakkında başlatılan yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi