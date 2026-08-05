Arca Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel Çorum Şehir Stadyumu için yaklaşık 3 milyon Euro tutarında iyileştirme yaptıklarını söyledi.

Stadyumun dünya standartlarına çıkartmak için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gökel; "Kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çorum Şehir Stadı'nın dünya standartlarına kavuşması için yaklaşık 3 milyon avro tutarında iyileştirme projesi başlattık" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çalgan da önümüzdeki hafta başlayacak Süper Lig öncesi Çorum Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak yeni sezon öncesinde yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Stadyumda devam eden çalışmalar ile tamamlanan düzenlemeleri inceleyen Çalgan, lig öncesi yürütülen hazırlık süreci hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Yeni sezonun güvenli, konforlu ve coşkulu bir atmosferde geçirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çeken Çalgan, tüm hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve personele çalışmalarında başarılar diledi.