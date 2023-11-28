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Adana'da karısını öldürüp annesini de ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde," Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler" demesi dikkat çekti.

Olay, 26 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin K. karşısındaki evde oturan annesi Fahriye K.'nın yanına eşi Halime K. ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin K, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin K, annesi Fahriye ve karısı Halime'yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin K. kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime'nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye K. da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye K.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

"Parkta suç aletiyle yakalandı"

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin K.'nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir parkta oturan Nurettin K. suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

"Hak ettiler, pişman değilim"

Şüpheli Nurettin K.'nın emniyetteki ifadesinde, " Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim" demesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA