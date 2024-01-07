Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen feci kazada, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran 34 UB 7161 plakalı otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı.

4'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ile Sudenaz Bülbül de kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.