Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum Şubesi, Çorum’daki bir kiracısına yüzde 370 zam yapıldığını bildirdi. Kentte 2 bin 125 lira olan dairenin yeni fiyatı 10 bin lira oldu.

KİRACILARA İHTARNAME GÖNDERİLDİ

TDV, Türkiye’nin farklı illerindeki kiracılarına 2024’te geçerli olarak kira tutarları için ihtarname göndermeye başladı.

YÜZDE 25 SINIRINI DİKKATE ALMADILAR

TDV Çorum Şubesi, Çorum’da sahibi olduğu evlerin kirasına zam yaparken ne devletin yaşam pahalılığının artması nedeniyle ev kiralarına yönelik zamlara yüzde 25 sınırını ne de devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK’in enflasyon oranlarını dikkate aldılar.

‘YÜZDE 100 ARTIŞ TEKLİF ETTİK, KABUL ETMEDİLER’

Kiracılar “Yüzde 100 artış teklif ettik fakat kabul etmediler. Bu kirayı ödememiz mümkün değil” diyerek dert yandılar.

KİRA BEDELİNİN EMSAL DEĞERLERİN ÇOK ALTINDA KALDIĞI BELİRTİLDİ

TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer imzalı gönderilen ihtarnamede, pandemi ve Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan fahiş fiyatlar sebebiyle ödenilen kira bedelinin emsal değerlerin çok altında kaldığı belirtildi.

’10 BİN LİRANIN ALTINDAKİ ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEK’

Yeni kira dönemi başlangıcı olan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin TDV Genel Müdürlüğünün E.115791 sayılı yazısı ve Çorum Şubesi yönetim kurulunun 12 sayılı kararı gereği kira artırımı uygulandığı ifade edilen ihtarname de aylık kira bedelinin 2 bin 125 liradan 10 bin liraya yükseltildiği belirtilirken, bu miktarın altında yapılacak ödemelerin kabul edilmeyeceği, ayrıca kiracı hakkında Kira Tespit Davası açılacağı bildirildi.