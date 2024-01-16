Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.