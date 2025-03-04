Çorum’da akrabalar arasında çıkan kavgada karı koca bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde akraba oldukları iddia edilen M. A. ile M. H. arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan eşi İ. A., bıçakla ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kavga sonrası bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.