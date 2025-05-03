Çorum’da kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran bir kişi yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan 43 yaşındaki şahıs yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.