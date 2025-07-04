1 Temmuz saat 22.00’den bu yana kendisinden haber alınamayan Yücel Kolçak için arama çalışmaları devam ediyor.

Çorum’un merkeze bağlı Seydim köyüne giden Yücel Kolçak, 1 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sularında köyden ayrıldı. O saatten bu yana kendisinden herhangi bir haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine kolluk kuvvetleri de harekete geçti.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri Seydim Göleti ve civarında arama çalışması yaptı.

Arama çalışmasında Yücel Kolçak'a ait bir ize rastlanamadığı öğrenildi.